Врач назвала плюсы секса до чистки зубов и душа

Врач-психотерапевт, коуч по отношениям Сьюзи Мастерсон назвала плюсы секса по утрам — до чистки зубов и душа. О преимуществах ранней близости она поговорила с Metro.

«Чаще всего утреннее дыхание ассоциируется с безопасностью и привычностью. Прежде чем подняться и предстать перед внешним миром, мы чувствуем себя уязвимыми и более естественными», — объяснила психотерапевт.

Мастерсон отметила, что уязвимость, которую демонстрирует только что проснувшийся человек, помогает установить более глубокую связь и укрепляет доверие в паре. «Утреннее дыхание может быть способом безмолвного взаимодействия с партнером на подсознательном уровне», — уверена врач.

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