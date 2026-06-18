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Забота о себе
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07:00, 18 июня 2026Забота о себе

Врач назвала плюсы секса до чистки зубов и душа

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Врач-психотерапевт, коуч по отношениям Сьюзи Мастерсон назвала плюсы секса по утрам — до чистки зубов и душа. О преимуществах ранней близости она поговорила с Metro.

«Чаще всего утреннее дыхание ассоциируется с безопасностью и привычностью. Прежде чем подняться и предстать перед внешним миром, мы чувствуем себя уязвимыми и более естественными», — объяснила психотерапевт.

Мастерсон отметила, что уязвимость, которую демонстрирует только что проснувшийся человек, помогает установить более глубокую связь и укрепляет доверие в паре. «Утреннее дыхание может быть способом безмолвного взаимодействия с партнером на подсознательном уровне», — уверена врач.

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