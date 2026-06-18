Захарова резко отреагировала на слова командующего ВВС Германии об ударах по России

Захарова: В руководстве Германии вновь циркулируют замыслы ударов по России

В руководстве Германии вновь, как и 85 лет назад, циркулируют замыслы ударов по России. Так заявления командующего Военно-воздушными силами ФРГ генерал-лейтенанта Хольгера Нойманна прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что в 40-е годы прошлого века Германия уже бралась ровно с теми же лозунгами «защищать Европу от русских», после чего получила по заслугам.

«Если [Нойманн] хочет за наш счет утилизировать древние германские "Торнадо" с "Еврофайтерами", то, наверное, тогда ему тоже надо было бы заглянуть в какой-нибудь исторический манускрипт. И там бы он нашел информацию о том, как мы уже помогали, в частности, "соколам Геринга", которые, как вы знаете, до сих пор в сырой земле спят. (...) Тогда наши воины прописали им снотворное. Очень хорошо подействовало. Можно прописать и ему для успокоения», — добавила Захарова.

Ранее Нойманн заявил, что Германия готова сражаться против России «уже сегодня ночью» и будет защищать каждый дюйм территории НАТО. По словам генерала, в случае угрозы со стороны РФ силы альянса будут действовать в районах Калининграда и Санкт-Петербурга, а также на Кольском полуострове и в Черном море.