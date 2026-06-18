Зеленский сделал заявление о создании альтернативы Patriot

Зеленский: Украина и Европа сегодня сделают первый шаг к созданию будущей европейской ПРС

Украина и Европа заключат соглашения для создания будущей европейской противоракетной системы (ПРС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Украина и ЕС сегодня сделают первый шаг к созданию будущей европейской противоракетной системы», — анонсировал Зеленский.

Он также выразил надежду на открытие всех переговорных кластеров по членству Киева в Евросоюзе в ближайшее время.

Ранее стало известно, что США и страны «Группы семи» (G7) договорились производить западные дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. Какая именно номенклатура вооружения будет производиться на территории Украины, не уточняется.