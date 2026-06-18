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20:08, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Жена российского блогера рассказала о подозрении на рак у мужа и показала фото из больницы

Блогерша Гербер заявила, что ее муж прошел процедуру под наркозом из-за подозрения на рак
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @thegerbers_

Блогерша Мария Гербер рассказала о подозрениях на рак у ее мужа Роберта и показала фотографии из больницы. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Гербер, ее муж сдал анализы и обнаружил, что один из показателей сильно повышен, что могло указывать на развитие онкологического заболевания. Чтобы исключить эту болезнь, Гербер решил пройти дополнительное обследование. Супруга блогера добавила, что оно проводилось под наркозом.

Позднее блогерша написала, что процедура прошла успешно, и показала фото супруга, лежащего в больничной палате. «Роберт переживал, что найдут что-то связанное с онкологией, этого нет. Нашли грыжу в кишечнике, небольшое воспаление и неправильное функционирование ЖКТ», — сообщила Гербер.

Ранее стало известно, что у телеведущего Джереми Кларксона обнаружили рак. Он рассказал, что узнал о диагнозе в мае.

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