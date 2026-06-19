Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 19 июня 2026Забота о себе

23-летняя девушка пожаловалась на пикантную проблему во время орального секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

23-летняя пользовательница Reddit под ником Snowflakes2345 пожаловалась на пикантную проблему, которая возникает во время орального секса с ее 25-летним бойфрендом. В комментариях к посту некоторые поделились с ней действенными советами.

Автор рассказала, что ее парень — отличный любовник, и добавила, что ей нравится заниматься оральным сексом. «Проблема в том, что мне не нравится кислый вкус эякулята. Я бы и хотела, чтобы он эякулировал мне в рот, но боюсь, что меня вырвет», — пожаловалась она.

В комментариях девушке посоветовали держать около постели бутылку с водой и пустую кружку: так она сможет сразу же выплюнуть семенную жидкость и прополоскать рот. «В качестве альтернативы можно проглотить и сразу же запить водой, чтобы избежать длительного ощущения вкуса», — уточнила пользовательница, давшая эту рекомендацию.

Материалы по теме:
«Тяжело даже моргать» Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
«Тяжело даже моргать»Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
13 декабря 2018
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября 2020
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022

Некоторые же порекомендовали автору попробовать изменить диету мужчины. Они объяснили, что алкоголь, табак, кофеин, красное мясо и жирная пища ухудшают вкус эякулята, а ананасовый сок, напротив, улучшает его. «Моя бывшая девушка покупала ананасовый сок, и я знал, что меня ждет роскошный оральный секс. Не говорите, что вам мерзко, просто скажите, что так будет вкуснее», — призвал один пользователь.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал реальную цель Европы в переговорах по Украине

    Мадьяр рассказал о принятом в последний момент решении по Украине

    Зеленский встретился с премьером Словакии

    Лавров высказался о достижении целей СВО

    Хегсет резко высказался в адрес союзников США по НАТО

    Мадьяр сделал тревожное для Зеленского заявление об Украине

    23-летняя девушка пожаловалась на пикантную проблему во время орального секса

    Лавров высказался об экспансии Запада

    Лавров рассказал о «лицемерии» ЕС в вопросе переговоров

    Назван способ свести к нулю риск смерти от опасного вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok