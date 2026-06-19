26-летнюю российскую блогершу экстренно госпитализировали

Российский блогершу Диану Астер госпитализировали в Японии

26-летнюю российскую блогершу Диану Астер (настоящая фамилия — Дмитриева), экстренно госпитализировали в Японии. Об этом сообщает издание Shot в Telegram.

Астер стало плохо в гостиничном номере отеля, ей вызвали врачей. Блогершу госпитализировали. Как уточняет издание, сейчас она находится под капельницей. Другие подробности ее состояния не приводятся.

Ранее Астер рассказала о проблемах с деньгами. Она объяснила, что трудности начались после того, как она перешла в музыкальное объединение Black Star и начала создавать музыку. По словам блогерши, творчество не приносило ей дохода, а продавать рекламу лейбл не разрешал.

До этого Астер объяснила, почему она ушла из популярного объединения тиктокеров Dream Team House. Блогерша заявила, что не хотела уезжать из России, в отличие от других участников TikTok-дома.