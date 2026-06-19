Аэропорт на юге России перестал принимать и отправлять самолеты

Росавиация: Аэропорт Сочи временно прекратил работу

Аэропорт на юге России временно прекратил работу из-за угрозы безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань Сочи перестала принимать и отправлять самолеты в 11:13 по московскому времени. Уточняется, что над городом звучат сирены. В Краснодарском крае объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее прекращал работу аэродром в Геленджике. На данный момент авиагавань работает в штатном режиме.

UPD: В аэропорту Геленджика вновь введены временные ограничения. Сообщение об этом появилось в 11:27 по московскому времени.