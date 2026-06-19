Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:24, 19 июня 2026Путешествия

Аэропорт на юге России перестал принимать и отправлять самолеты

Росавиация: Аэропорт Сочи временно прекратил работу
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорт на юге России временно прекратил работу из-за угрозы безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань Сочи перестала принимать и отправлять самолеты в 11:13 по московскому времени. Уточняется, что над городом звучат сирены. В Краснодарском крае объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее прекращал работу аэродром в Геленджике. На данный момент авиагавань работает в штатном режиме.

UPD: В аэропорту Геленджика вновь введены временные ограничения. Сообщение об этом появилось в 11:27 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выпустила беспилотники по Москве

    Два аэропорта Москвы прекратили работу

    Москвичам спрогнозировали потепление

    В Минобороны сообщили о семи ударах возмездия по объектам на Украине

    Главе Евросовета пришлось оправдываться за контакты с Москвой

    В Финляндии раскрыли планы стран Европы в отношении России

    Доктор Мясников назвал недоразвитыми откладывающих рождение детей людей

    Российские военные объявили о взятии населенного пункта в ДНР

    Акции SpaceX за два дня растеряли половину ажиотажного роста

    Россияне дали оценку работе Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok