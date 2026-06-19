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18:57, 19 июня 2026Экономика

Банк России повысил курс доллара

ЦБ: Курс доллара повышен до 73,44 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Курс доллара на 20-22 июня повышен до 73,439 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

В то же время курс евро понижен до 84,1684 рубля. Юань подешевел до 10,806 рубля.

На 19 июня котировки доллара и евро составляли 73,3591 и 85,0305 рубля соответственно. Китайская валюта стоила 10,8284 рубля.

По словам научного руководителя Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, тот курс доллара, в котором нуждаются рядовые граждане России, отличается от того, в котором заинтересованы федеральные органы. Для населения комфортный курс американской валюты — 60 рублей. Однако министерства финансов или экономического развития, хотели бы видеть курс в 90 рублей. Идеальный курс, как полагает Остапкович, составил бы 88-90 рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал нынешний курс рубля является излишне крепким и не совсем оптимальным вариантом для российской экономики.

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