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16:42, 19 июня 2026Моя страна

Древнюю кухню с тандырами нашли при раскопках в российском регионе

Во время раскопок на территории Нарын-кала археологи нашли кувшин и тандыры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Godwin Borg / Shutterstock / Fotodom

Во время раскопок на территории древней каменной цитадели Нарын-кала, образующей главную часть исторической Дербентской крепости, археологи из Российской академии наук (РАН) обнаружили древнюю кухню с тандырами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дербентского музея-заповедника сообщает РИА «Дагестан».

Кроме того, ученые выкопали целый, почти не тронутый временем кувшин XVII века, керамическую трубку для улучшения горения домашнего очага и «архитектурный палимпсест».

Последний объект представляет собой заложенный в стене проем, очень похожий на бойницу. Изначально там стояла построенная в сасанидское время стена, которая после разрушения была перестроена. Древние строители не стали уничтожать старую кладку, а приспособили ее под нужды нового времени.

Ранее в Рязанском кремле археологи нашли 600-летнюю монету с уникальным изображением в виде звериной мордочки.

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