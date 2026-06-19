Древнюю кухню с тандырами нашли при раскопках в российском регионе

Во время раскопок на территории Нарын-кала археологи нашли кувшин и тандыры

Во время раскопок на территории древней каменной цитадели Нарын-кала, образующей главную часть исторической Дербентской крепости, археологи из Российской академии наук (РАН) обнаружили древнюю кухню с тандырами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дербентского музея-заповедника сообщает РИА «Дагестан».

Кроме того, ученые выкопали целый, почти не тронутый временем кувшин XVII века, керамическую трубку для улучшения горения домашнего очага и «архитектурный палимпсест».

Последний объект представляет собой заложенный в стене проем, очень похожий на бойницу. Изначально там стояла построенная в сасанидское время стена, которая после разрушения была перестроена. Древние строители не стали уничтожать старую кладку, а приспособили ее под нужды нового времени.

Ранее в Рязанском кремле археологи нашли 600-летнюю монету с уникальным изображением в виде звериной мордочки.

