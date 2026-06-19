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04:09, 19 июня 2026Ценности

Эмили Ратаковски восхитила фигурой в прозрачном красном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась откровенными кадрами с отдыха и восхитила поклонников. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица позировала на балконе в прозрачном платье красного цвета люксового бренда Ferragamo. В описании к посту она рассказала, что отправилась в отпуск на Майорку, а также провела каникулы на греческих островах.

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Подписчики оценили фигуру знаменитости в комментариях под публикацией. «Красотка», «Мой идеал», «Просто вау», «Идеальная фигура», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее Ратаковски объяснила беспорядочные интимные связи после развода. Она развелась с Себастьяном Беар-Макклардом в 2022 году. Причиной разрыва отношений стали измены со стороны актера. При этом в своем эссе она призналась, что перестала заниматься с супругом сексом после рождения сына.

После развода манекенщицу часто видели с разными звездными мужчинами, среди них были комик Пит Дэвидсон и певец Гарри Стайлс. В ноябре 2025 года стало известно, что Ратаковски находится в отношениях с французским режиссером Роменом Гаврасом.

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