Эмили Ратаковски восхитила фигурой в прозрачном красном платье

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась откровенными кадрами с отдыха и восхитила поклонников. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица позировала на балконе в прозрачном платье красного цвета люксового бренда Ferragamo. В описании к посту она рассказала, что отправилась в отпуск на Майорку, а также провела каникулы на греческих островах.

Подписчики оценили фигуру знаменитости в комментариях под публикацией. «Красотка», «Мой идеал», «Просто вау», «Идеальная фигура», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее Ратаковски объяснила беспорядочные интимные связи после развода. Она развелась с Себастьяном Беар-Макклардом в 2022 году. Причиной разрыва отношений стали измены со стороны актера. При этом в своем эссе она призналась, что перестала заниматься с супругом сексом после рождения сына.

После развода манекенщицу часто видели с разными звездными мужчинами, среди них были комик Пит Дэвидсон и певец Гарри Стайлс. В ноябре 2025 года стало известно, что Ратаковски находится в отношениях с французским режиссером Роменом Гаврасом.