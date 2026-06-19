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08:25, 19 июня 2026Мир

Иран предупредил США об ответе на нарушение мирного соглашения

Высший совет нацбезопасности Ирана предупредил США об ответе на нарушение соглашения
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана предупредил США об ответе в случае нарушения американской стороной мирного соглашения. Текст заявления публикует гостелерадиокомпания Исламской Республики (IRIB).

«С полным недоверием к ненадежному и нарушающему договоры врагу и при строгом контроле за ходом переговоров и выполнением программ, в случае нарушения или проступка со стороны американской стороны, согласно заранее определенному плану будут приняты ответные меры», — говорится в сообщении.

Совет нацбезопасности Ирана предупредил, что Тегеран не отступит, пока не будут восстановлены права иранского народа.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию 19 июня на подписание меморандума с Ираном.

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