Иран предупредил США об ответе на нарушение мирного соглашения

Высший совет нацбезопасности Ирана предупредил США об ответе на нарушение соглашения

Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана предупредил США об ответе в случае нарушения американской стороной мирного соглашения. Текст заявления публикует гостелерадиокомпания Исламской Республики (IRIB).

«С полным недоверием к ненадежному и нарушающему договоры врагу и при строгом контроле за ходом переговоров и выполнением программ, в случае нарушения или проступка со стороны американской стороны, согласно заранее определенному плану будут приняты ответные меры», — говорится в сообщении.

Совет нацбезопасности Ирана предупредил, что Тегеран не отступит, пока не будут восстановлены права иранского народа.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию 19 июня на подписание меморандума с Ираном.