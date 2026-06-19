Кинокритик оценил шансы на успех документального фильма о Егоре Криде

Кинокритик Шпагин: Фильм о Егоре Криде в формате исповеди сможет привлечь зрителей

Кинокритик Александр Шпагин назвал условие, при котором биографический фильм о певце Егоре Криде (настоящая фамилия — Булаткин) окажется успешным. Его слова приводит НСН.

По мнению специалиста, в картине не будет художественной ценности, если она окажется рекламой предстоящего стадионного концерта. В таком случае фильм будет интересен только поклонникам артиста.

«Это мало интересно с художественной точки зрения. Это не фильм, а прибамбас», — заявил Шпагин.

В то же время, если Крид решится на фильм-исповедь, результат сможет привлечь внимание, считает критик. «Если исповедь — это провокация, скандал, это интересно, на это пойдет большее количество аудитории», — заключил он.

Ранее Крид объявил о начале съемок документального фильма о его жизни и подготовке к сольному концерту на стадионе «Лужники». Артист заявил, что покажет поклонникам «путь без фильтров» и раскроет детали, которые раньше оставались внутри его команды.