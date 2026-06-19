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05:25, 19 июня 2026Россия

Лазавшего по ЛЭП россиянина отправили в психбольницу

Залезшего на опору ЛЭП жителя Приморья отправили в психбольницу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

37-летнего жителя поселка Волчанец в Приморье, залезшего на опору линии электропередачи (ЛЭП), отправили в психбольницу. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что россиянин уже проходил лечение по решению суда, однако сбежал и перестал посещать врачей. После этого начали поступать жалобы от жителей Партизанского округа.

18 июня стало известно о задержании мужчины. После этого, несмотря на попытки побега, его передали медикам и вернули в лечебницу.

Ранее сообщалось, что житель Приморья забрался на опору ЛЭП в поселке Волчанец и на высоте 20 метров записал видеопослание.

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