Лазавшего по ЛЭП россиянина отправили в психбольницу

Залезшего на опору ЛЭП жителя Приморья отправили в психбольницу

37-летнего жителя поселка Волчанец в Приморье, залезшего на опору линии электропередачи (ЛЭП), отправили в психбольницу. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что россиянин уже проходил лечение по решению суда, однако сбежал и перестал посещать врачей. После этого начали поступать жалобы от жителей Партизанского округа.

18 июня стало известно о задержании мужчины. После этого, несмотря на попытки побега, его передали медикам и вернули в лечебницу.

Ранее сообщалось, что житель Приморья забрался на опору ЛЭП в поселке Волчанец и на высоте 20 метров записал видеопослание.