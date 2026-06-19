Лоза отказался от звания хейтера российских звезд

Автор песни «Плот» Юрий Лоза заявил, что на самом деле очень любит всех российских звезд

Певец Юрий Лоза, известный по композиции «Плот», решил оправдаться за хейт в адрес своих коллег из российского шоу-бизнеса. Об этом он сообщил изданию ОСН.

По словам Лозы, ему и правда трудно угодить, но на самом деле есть много исполнителей, которых он уважает.

«Из меня сделали главного хейтера звезд, но на самом деле я всех их очень люблю», — заявил артист.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество Филиппа Киркорова, записывающего песни с молодыми артистами. Молодого исполнителя Ваню Дмитриенко Юрий сравнил с осьминогом.