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16:38, 19 июня 2026Культура

Лоза отказался от звания хейтера российских звезд

Автор песни «Плот» Юрий Лоза заявил, что на самом деле очень любит всех российских звезд
Андрей Шеньшаков

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Певец Юрий Лоза, известный по композиции «Плот», решил оправдаться за хейт в адрес своих коллег из российского шоу-бизнеса. Об этом он сообщил изданию ОСН.

По словам Лозы, ему и правда трудно угодить, но на самом деле есть много исполнителей, которых он уважает.

«Из меня сделали главного хейтера звезд, но на самом деле я всех их очень люблю», — заявил артист.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество Филиппа Киркорова, записывающего песни с молодыми артистами. Молодого исполнителя Ваню Дмитриенко Юрий сравнил с осьминогом.

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