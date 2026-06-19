Марочко рассказал об укреплении ВСУ обороны Славянска

Марочко: ВСУ укрепляют оборону Славянска бежавшими в ДНР силами

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепляет оборону Славянска силами, бежавшими из Рай-Александровки в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Ореховатка — "ворота" к Славянску. Здесь есть серьезные фортификационные сооружения, и это, по сути, последний населенный пункт, который охраняет Славянск», — рассказал Марочко.

О взятии под контроль Рай-Александровки в ДНР 18 июня сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что село открывает российским бойцам дорогу на Николаевку, являющуюся последним важным для фронта населенным пунктом перед Славянском.