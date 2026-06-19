Москвич решил будить соседей гимном России

Житель столицы установил громкоговоритель и будил соседей гимном России

Житель столицы решил будить соседей гимном России, сообщает Telegram-канал «Москва М125».

Необычное утро встречают в жилом комплексе (ЖК) «Западный Порт» на Заречной улице. Сообщается, что москвич купил громкоговоритель и теперь каждое утро будит соседей гимном России. «Местные не жалуются», — говорится в Telegram-канале.

Ранее жительница Арзамаса пожаловалась в мэрию на полтергейст, поселившийся в ее квартире. По словам собственницы, странные явления начали происходить два года назад: неизвестный переворачивал мебель в квартире, хлопал дверьми и разбрасывал тарелки. За это время были сломаны телевизор, холодильник и побиты зеркала в шкафах. Семья уверена, что дело в паранормальном существе. Более того, иногда полтергейст якобы нападает на россиянку — на ее теле появляются синяки. В мэрии работать с паранормальным явлением отказались.