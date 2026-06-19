Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:07, 19 июня 2026Из жизни

Мужчина ударил отвергнувшую его 16-летнюю школьницу ножом

В Индии мужчина ударил ножом 16-летнюю девушку за отказ выходить за него замуж
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Stringer / Anadolu via Getty Images

В индийском штате Керала мужчина ударил ножом 16-летнюю девушку за отказ выходить за него замуж. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел возле населенного пункта Ваттаппара. По данным полиции, мужчина по имени Фахад напал на школьницу после того, как та отвергла его предложение. Он ударил девушку ножом в шею.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

После нападения мужчина скрылся, однако вечером того же дня его задержали. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Китае отвергнутый бойфренд обручился с матерью бывшей возлюбленной. Девушка была потрясена, осознав, что он в скором времени станет ее отчимом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия вряд ли пойдет на уступки до октября». На Западе раскрыли вариант мирной сделки по Украине, который обсуждают США и Киев

    Юрий Лоза признался в создании песен с помощью искусственного интеллекта

    Набиуллина анонсировала ускорение экономического роста

    В шасси пассажирского самолета обнаружили тело

    В СПЧ прокомментировали готовящийся законопроект о домашнем насилии

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Минюст пополнил список иноагентов

    Звезда «Бригады» принял участие в праймериз «Единой России»

    Мужчина ударил отвергнувшую его 16-летнюю школьницу ножом

    «Калашников» представит «Гаруду» в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok