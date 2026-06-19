Мужчина ударил отвергнувшую его 16-летнюю школьницу ножом

В Индии мужчина ударил ножом 16-летнюю девушку за отказ выходить за него замуж

В индийском штате Керала мужчина ударил ножом 16-летнюю девушку за отказ выходить за него замуж. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел возле населенного пункта Ваттаппара. По данным полиции, мужчина по имени Фахад напал на школьницу после того, как та отвергла его предложение. Он ударил девушку ножом в шею.

После нападения мужчина скрылся, однако вечером того же дня его задержали. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Китае отвергнутый бойфренд обручился с матерью бывшей возлюбленной. Девушка была потрясена, осознав, что он в скором времени станет ее отчимом.