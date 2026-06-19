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04:43, 19 июня 2026Бывший СССР

Названо место отступления ВСУ после потери Рай-Александровки

Марочко: Уцелевшие после потери Рай-Александровки бойцы ВСУ отступили в Ореховатку ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Уцелевшие после потери Рай-Александровки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали на запасные позиции в село Ореховатку Донецкой народной республики (ДНР).Такие данные об отступлении противника привел подполковник Народной милиции Луганской народнной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Остатки украинских боевиков, которым удалось выйти из Рай-Александровки, бежали на запасные позиции западнее данного населенного пункта и укрепили последний форпост в районе населенного пункта Ореховатка», — уточнил собеседник агентства.

О взятии под контроль Рай-Александровки в ДНР 18 июня сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что село открывает российским бойцам дорогу на Николаевку, являющуюся последним важным для фронта населенным пунктом перед Славянском.

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