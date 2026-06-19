Названо неожиданное сочетание продуктов для снижения давления

BJCP: Сочетание жевательной резинки со свеклой и шпинатом снижает давление

Жевательная резинка с сахаром может усиливать полезное действие свеклы и других богатых нитратами овощей на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Clinical Pharmacology (BJCP).

Нитраты, содержащиеся в свекле, шпинате и капусте кейл, помогают расширять кровеносные сосуды и снижать давление. Однако для этого бактерии в полости рта должны сначала превратить нитраты в нитриты. Исследователи предположили, что более кислая среда во рту может ускорить этот процесс.

Чтобы проверить гипотезу, добровольцы выпивали свекольный сок, а затем несколько часов жевали либо обычную жевательную резинку с сахаром, либо без сахара. Оказалось, что сладкая жвачка повышала уровень нитритов во рту на 45 процентов, а в организме — на 25 процентов. Одновременно у участников наблюдалось снижение артериального давления примерно на 3/2 мм рт. ст. по сравнению с жеванием резинки без сахара.

Авторы подчеркивают, что это не повод использовать сладкую жвачку как средство от гипертонии. Эффект был кратковременным, а регулярное употребление сахара вредит зубам и обмену веществ. Тем не менее результаты показывают, что на пользу овощей для сердца могут влиять даже такие неожиданные факторы, как состав жевательной резинки, и в будущем ученые надеются найти более безопасные способы усилить этот эффект.

Ранее стало известно, что высокое давление у пожилых людей может снижать риск развития деменции.