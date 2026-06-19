Немецкий тренер «Динамо» назвал срок для перехода на русский язык

Немецкий тренер «Динамо» Шварц заявил, что через три месяца сможет отвечать на русском

Главный тренер московского клуба «Динамо» немец Сандро Шварц назвал срок для перехода на русский язык. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что очень бы хотел говорить на русском языке. Он попросил дать ему три месяца для того, чтобы он смог отвечать на вопросы, задаваемые на пресс-конференциях, на русском языке.

Шварц был назначен главным тренером «Динамо» 22 мая. Председатель совета директоров московской команды Александр Ивлев заявил, что перед тренером поставлена задача выиграть трофей.

Немец уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год. Под его руководством московская команда впервые за 14 лет завоевала медали чемпионата России, а также дошла до финала Кубка России, где проиграла «Спартаку» (1:2).