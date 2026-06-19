В России заявили о покушении на Союзное государство

Постпред РФ при СНГ: Атака дрона на автобус с детьми из Белоруссии была покушением на СГ

Атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автобус с детьми из Белоруссии была покушением на Союзное государство (СГ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах Содружества Независимых Государств (СНГ) Александр Лукашевич, передает ТАСС.

«Речь идет, я могу это открыто сказать, о покушении на безопасность нашего Союзного государства России и Белоруссии. И здесь, конечно, все причастные к этому жуткому преступлению должны понести очень жесткий ответ в правовой плоскости», — подчеркнул Лукашевич.

Он уточнил, что данным вопросом в настоящее время занимаются Следственный комитет РФ, соответствующие поручения также даны белорусской стороне.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.