Один из главных нефтяных конкурентов России захотел расширить мощности по хранению сырья

Руководство Saudi Aramco захотело расширить мощности по хранению сырья из-за войны в Иране

Руководство энергогиганта из Саудовской Аравии — нефтяной компании Saudi Aramco — рассматривает возможность расширения собственных мощностей по хранению сырья из-за войны в Иране. Об этом заявил председатель совета директоров концерна Ясир Аль-Румайян, его слова приводит Reuters.

Подобное стремление одного из главных конкурентов России на глобальном энергорынке обусловлено растущими рисками, связанными с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. У Saudi Aramco, пояснил Аль-Румайян, есть мощности по хранению нефти в разных регионах мира, особенно в Азиатско-Тихоокеанском. Компании, в частности, принадлежат резервуары в Южной Кореи и Японии.

В планы Saudi Aramco, добавил он, входит создание более крупных хранилищ по всему миру. Это позволит энергогиганту перестраховаться на случай возобновления ракетных атак и обстрелов со стороны Ирана. «Мы всерьез рассматриваем возможность создания более крупных хранилищ по всему миру», — констатировал Аль-Румайян.

Ранее еще один крупный игрок на глобальном нефтерынке заявил о стремлении снизить риски, связанные с войной в Иране. Власти Объединенных Арабских Эмиратов, покинувших ОПЕК в начале мая, захотели значительно расширить мощности терминалов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных на побережье Оманского залива. Кроме того, в планы ОАЭ входит ускорение ввода в эксплуатацию нефтепровода «Запад — Восток». Все это, как ожидается, поможет снизить зависимость от экспорта сырья через Ормузский пролив.