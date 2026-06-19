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07:25, 19 июня 2026Экономика

Озвучены перспективы по нефтегазовым доходам бюджета России

«Известия»: Нефтегазовые доходы бюджета РФ могут достигнуть 1 трлн рублей вопреки ценам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Существует вероятность, что бюджет России в 2026 году сохранит дополнительные нефтегазовые доходы в размере 800 миллиардов — 1 триллиона рублей. Такие прогнозы дают аналитики, несмотря на снижение цен на энергоресурсы в последнее время, передают «Известия».

Эксперты считают подобный сценарий реалистичным, поскольку цена российской нефти остается выше заложенной в бюджет планки в 59 долларов за баррель, соответственно, все, что сверх этой суммы, является источником сверхплановых поступлений.

Порядка 783 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов уже заложено в действующем бюджете, отмечают аналитики. До этого цены на сырье были высокими, это и продолжает до сих пор обеспечивать устойчивую доходную базу даже после коррекции на рынке.

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