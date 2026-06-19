Пленный из ВСУ захотел перевезти семью в Россию и начать новую жизнь

Украинский военнопленный Василий Корж выразил желание остаться в России и перевезти семью

Украинский военнослужащий Василий Корж, попавший в плен, заявил, что хотел бы остаться в Российской Федерации, перевезти свою семью в Россию и начать новую жизнь. Соответствующее видео имеется в распоряжении ТАСС.

«Я призываю военнослужащих Украины сдаваться в плен военнослужащим Российской Федерации, где они гарантируют жизнь и хорошее отношение», — сказал пленный.

Корж также сообщил, что за время службы в 104-й бригаде теробороны Вооруженных сил Украины никого не убивал. Он оценил свое физическое и моральное состояние как удовлетворительное и отметил, что в медицинском обслуживании не нуждается.

Ранее пленный из ВСУ Павел Хам рассказал, что у украинских солдат, которые находятся на позициях у населенного пункта Приколотное (Харьковская область), плохое морально-психологическое состояние.