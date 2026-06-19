Порномодель рассказала о сексе с пилотами в самолете

Американская порномодель Эбби Роуз, в прошлом работавшая стюардессой, рассказала о случайных связях среди членов экипажа во время полетов. Об этом рассказывает издание The Sun.

Роуз утверждает, что пилоты и стюардессы часто занимаются сексом между собой или со случайными знакомыми, причем это происходит и на земле, и в воздухе. По ее словам, у пилотов большое эго и высокое половое влечение, поэтому так и получается.

Порномодель утверждает, что это относится и к тем пилотам, у которых есть девушки или жены. Как она считает, 90 процентов летчиков, особенно привлекательных, постоянно изменяют. «Если встречаетесь с пилотом, нужно быть в открытых отношениях», — говорит она.

Роуз вспомнила, что пассажирки часто сами приставали к красивым пилотам. «Потому те и встают у выхода, чтобы девушки могли оставить им телефончик», — объясняет она.

Стюардессы, по ее словам, не лучше: в полете они заигрывают с привлекательными пассажирами, а потом коротают время с помощью приложений для знакомств, ожидая следующего рейса в чужом городе.

Ранее стюардесса, работавшая на суперъяхтах, рассказала, что она и ее коллеги сталкивались с домогательствами и со стороны гостей, и со стороны других членов команды. Ей известны случаи, когда капитан принуждал стюардесс к сексу с пассажирами за деньги.