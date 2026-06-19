Появились подробности о задержанных в российском городе нацистах

В Петербурге суд арестовал лидера и участников «Русской национальной армии»

В Санкт-Петербурге суд арестовал участников банды нацистов под названием «Русская национальная армия» (РНА; признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчины будут под стражей до 9 августа.

Следователи установили, что экстремистское объединение было создано весной 2025 года и отличалось четкой иерархией. Участники организации нападали на людей в общественных местах Петербурга из-за их национальности, пола, языка и социальной группы.

Ранее сообщалось, что задержанные относили себя к ультраправому движению и следовали нацистской идеологии. Мужчины попали на видео.

