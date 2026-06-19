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07:28, 19 июня 2026Силовые структуры

Против популярной украинской певицы возбудили уголовное дело

Против украинской певицы Тины Кароль возбудили уголовное дело о дискредитации ВС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Тина Кароль

Тина Кароль. Фото: Phil Noble / Reuters

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области сообщило в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела в отношении украинской певицы Тины Кароль.

Она обвиняется по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и финансировании вооруженных формирований Украины.

Как пояснили в правоохранительных органах, решение связано с систематической поддержкой, которую певица оказывала украинским подразделениям. Кроме того, артистка посещала боевые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая контрольно-пропускные пункты украинских формирований, уточнили в публикации.

По инкриминируемым статьям певице грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В ноябре стало известно, что Потапенко и Каменских, прекратившие выступать в России после начала специальной военной операции, теперь поют в пабах и небольших ресторанах в США. Уточнялось, что за один концерт звездная пара зарабатывала менее 10 тысяч долларов.

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