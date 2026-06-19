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10:11, 19 июня 2026Культура

Пугачева не поздравила Галкина с юбилеем

Алла Пугачева не стала публично поздравлять своего мужа Максима Галкина с 50-летием
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО), не стала выкладывать поздравления в адрес своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), которому исполнилось 50 лет. В своем аккаунте в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артистка вместо мужа поздравила супругу Владимира Кузьмина Екатерину Трофимову, которая отпраздновала день рождения в тот же день.

Ранее 77‑летняя Примадонна всегда публиковала пост с поздравлениями в адрес Галкина и других родных и близких людей.

Сам комик выложил несколько фото, подписав публикацию: «50». Под этой публикацией Максима поздравили дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица Светлана Лобода, жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева и другие знаменитости.

Накануне музыкальный критик назвал главную ошибку Пугачевой. По мнению Сергея Соседова, покинувшая страну Примадонна утратила популярность.

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