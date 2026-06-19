Раскрыт способ перестать бояться конца света

Психолог Деннис: Чтобы перестать бояться конца света, нужно осознанно выбирать новости

Клинический психолог Даниэль Деннис рассказала, как перестать бояться конца света. Способ справиться с этим страхом специалистка раскрыла изданию Yahoo.

Чтобы перестать бояться конца света, психолог посоветовала осознанно выбирать, из каких источников и как часто читать новости. Кроме того, Деннис порекомендовала отказаться от постоянной проверки новостей и перенаправить внимание на то, что человек может сам изменить.

«Нужно сосредоточить внимание на областях, где вы имеете определенное влияние и которые, по вашему мнению, важны для ваших ценностей, будь то ваша семья, общество или работа», — объяснила специалистка. Она также призвала спрашивать себя: «Какую жизнь я хочу построить и какие значимые действия я могу предпринять сегодня?»

Деннис также напомнила, что человечеству уже не раз предсказывали крах, но конца света не происходило. Если же мысли о конце света начинают мешать человеку, например, лишают его удовольствия от жизни или разрушают его отношения, психолог призвала обратиться к врачу.

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