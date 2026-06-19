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12:41, 19 июня 2026Мир

Раскрыто условие Ирана для возобновления переговоров с США

CNN: Иран запросил от США гарантии прекращения боевых действий в Ливане
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран запросил гарантии прекращения боевых действий в Ливане как условие возобновления переговоров с США в Швейцарии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.

«Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением», — рассказал дипломат.

По его словам, «в настоящее время посредники работают над разрешением этого вопроса».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на швейцарский МИД сообщило, что переговоры США и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся. Причины отмены встречи не раскрывались. Кроме того, нет данных о новой дате переговоров.

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