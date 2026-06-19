Россиян призвали копить деньги в 2026 году

Экономист Щербаков назвал умение копить главной финансовой привычкой россиян в 2026 году

Финансовой привычкой для россиян в 2026 году должно стать систематическое откладывание денег, даже если речь идет о небольших суммах. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«Финансовая подушка должна покрывать минимум четыре–шесть месяцев базовых расходов семьи. Людям с нестабильным доходом или кредитной нагрузкой лучше ориентироваться на запас в шесть–двенадцать месяцев», — подчеркнул эксперт.

Щербаков также напомнил о диверсификации: основную часть текущих расходов и резервов он призвал держать в рублях, поскольку именно в них россияне обычно совершают траты, а часть накоплений — в валюте, чтобы защититься от колебаний курса.

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