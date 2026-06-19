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07:22, 19 июня 2026Экономика

Россиян призвали копить деньги в 2026 году

Экономист Щербаков назвал умение копить главной финансовой привычкой россиян в 2026 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Финансовой привычкой для россиян в 2026 году должно стать систематическое откладывание денег, даже если речь идет о небольших суммах. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«Финансовая подушка должна покрывать минимум четыре–шесть месяцев базовых расходов семьи. Людям с нестабильным доходом или кредитной нагрузкой лучше ориентироваться на запас в шесть–двенадцать месяцев», — подчеркнул эксперт.

Щербаков также напомнил о диверсификации: основную часть текущих расходов и резервов он призвал держать в рублях, поскольку именно в них россияне обычно совершают траты, а часть накоплений — в валюте, чтобы защититься от колебаний курса.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Выши Крыши» Леся Твелина заявила, что покупка квартиры при высокой ставке возможна, но только если отказаться от логики брать максимум, который одобрил банк.

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