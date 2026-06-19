Россиянам посоветовали не выбрасывать кое-что в унитаз

Химик Дорохов: Жирные отходы после еды формируют отложения в канализации

Бытовые отходы часто считаются безопасными для слива в канализацию, однако многие из них приводят к засорам. О том, что не следует выкидывать в унитаз, россиянам в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Масла и жиры, которые часто сливают в раковину после приготовления пищи, при охлаждении густеют и оседают на внутренних поверхностях. На жировом налете легче закрепляются частицы, которые не растворяются или меняют свойства при охлаждении.

Остатки молочных продуктов частично сворачиваются и уплотняют уже имеющиеся отложения, а жидкости после варки макарон, риса или картофеля содержат крахмал, который при остывании густеет и закрепляется на стенках. Из-за таких отходов формируется многослойное отложение, которое постепенно сужает просвет.

Далее в этих участках начинают накапливаться нерастворимые частицы: кофейная гуща, мелкие остатки пищи и другие плотные фрагменты. Они оседают в местах с замедленным движением и соединяются с жировыми отложениями, увеличивая их плотность. Со временем в трубах образуются плотные скопления, мешающие прохождению воды.

Опасны для канализации и влажные салфетки, бумага с пропитками, ватные изделия и средства личной гигиены — они не распадаются в воде и сохраняют структуру. В потоке они задерживаются на жировом налете и неровностях труб, после чего сцепляются между собой, образуя скопления и приводя к засорам.

Наполнители для животных и строительные смеси при контакте с водой набухают, уплотняются или переходят в твердое состояние. Эти материалы в трубах становятся центром формирования плотных отложений, которые трудно удалить без механической очистки.

В итоге в унитаз должны попадать только вода и полностью растворимые вещества, сообщил специалист. «Все, что может оставить осадок или изменить свойства потока, следует удалять вместе с бытовыми отходами, а не через слив», — резюмировал он.

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