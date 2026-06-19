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19:02, 19 июня 2026Путешествия

Россиянам разрешили ездить в страны Персидского залива

МИД отменил рекомендацию россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам разрешили посещать страны Персидского залива — в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ отменили рекомендацию отказаться от поездок в этот регион. Об этом говорится на официальном сайте дипведомства.

Уточняется, что речь идет о таких государствах, как Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. В МИД пояснили, что не видят необходимости в сохранении ранее озвученных предупреждений в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе.

В дипведомстве также выразили надежду, что в случае появления за рубежом новых угроз в сфере безопасности россияне будут проявлять бдительность и осторожность.

18 июня был обнародован текст меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Документ начинается с заявления о немедленном и окончательном прекращении сторонами конфликта военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

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