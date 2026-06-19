Россияне оказались лидерами по денежным переводам в рвущуюся в Европу страну

РИА Новости: Денежные переводы из России составили почти восьмую часть ВВП Армении

По итогам прошлого года россияне оказались лидерами по объемам денежных переводов в Армению, власти которой взяли курс на углубление евроинтеграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) постсоветской страны.

За 12 месяцев суммарный объем денежных переводов из России в Армению достиг 3,9 миллиарда долларов. Для сравнения: ВВП республики к концу 2025-го составил 29,5 миллиарда долларов. Таким образом, доля денежных переводов из России составила почти восьмую часть валового продукта постсоветской страны.

Помимо России, крупные денежные переводы в Армению поступали из США, Великобритании и Швейцарии. Объем трансакций из первой страны за отчетный период составил 733,8 миллиона долларов, из второй — 207,3 миллиона, а из третьей — 131,9 миллиона, следует из данных регулятора республики.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию ряда видов продовольствия из Армении. Под временный запрет попали минеральная вода «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины.

На этом фоне премьер-министр республики Никол Пашинян, партия которого одержала победу на парламентских выборах, пообещал компенсировать убытки местных фермеров из-за проблем с доступом на российский рынок. На помощь Армении также пришел Евросоюз (ЕС), власти которого пообещали постсоветской стране выделить более 50 миллионов евро в качестве финансовой поддержки.