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Силовые структуры
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18:10, 19 июня 2026Силовые структуры

Россиянка ответит перед законом за впавшего в кому сына после трех часов в запертой машине

В Кузбассе следователи возбудили дело в отношении женщины, оставившей ребенка в машине
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая на три часа оставила своего сына в запертой машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 125 («Оставление в опасности») и («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

19 июня жительница Новокузнецка приехала с 7-летним ребенком в Таштагол, закрыла его в машине и ушла на три часа по своим делам. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию.

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