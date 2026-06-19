Россиянка ответит перед законом за впавшего в кому сына после трех часов в запертой машине

В Кузбассе следователи возбудили дело в отношении женщины, оставившей ребенка в машине

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая на три часа оставила своего сына в запертой машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 125 («Оставление в опасности») и («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

19 июня жительница Новокузнецка приехала с 7-летним ребенком в Таштагол, закрыла его в машине и ушла на три часа по своим делам. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию.