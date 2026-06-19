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08:48, 19 июня 2026Наука и техника

Российские врачи нашли способ ускорить выздоровление после огнестрельных ранений

IZ.RU: Терапия пептидными препаратами ускоряет выздоровление после огнестрельных ранений
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Терапия пептидными препаратами ускоряет выздоровление пациентов после огнестрельных ранений. Такой способ обнаружили специалисты Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского, сообщают «Известия» (IZ.RU).

В основе метода — лечение с помощью вазоактивных пептидов, которые ранее использовали для терапии хронической ишемии. Эти соединения дают выраженное ангиопротекторное воздействие и укрепляют стенки сосудов. В ряде случаев этот метод реабилитации после хирургического вмешательства уже продемонстрировал обнадеживающие результаты.

«Специфика огнестрельных и осколочных поражений сопряжена с обширными повреждениями сосудистого русла и развитием целого каскада патофизиологических нарушений, в связи с чем для восстановления функциональности сосудов нами была применена терапия пептидными препаратами», — подчеркнул старший ординатор отделения сосудистой хирургии Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Константин Петров.

В итоге врачам вдалось ускорить восстановление пациентов не менее чем в 1,5 раза. Однако для получения объективной информации нужны дополнительные исследования.

В одном из описанных случаев пептидный препарат включили в лечение человека с осколочным ранением правой голени, левого локтевого сустава и бедренной области, которые он получил под обстрелом, находясь в бронированной машине. Также терапия помогла пациенту с двусторонним огнестрельным осколочным поражением нижних конечностей с травмой бедренных артерий и вен с правой стороны.

Ранее популярный препарат связали со снижением риска переломов. Обычно его используют для лечения диабета 2-го типа и снижения веса.

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