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13:12, 19 июня 2026Наука и техника

Российский «Форпост» получит новые унифицированные боеприпасы

УЗГА: Ударный БПЛА «Форпост» получит новые унифицированные боеприпасы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост» получит новые боеприпасы, унифицированные со штатным вооружением. Об этом РИА Новости на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская.

По ее словам, специалисты предприятия продолжают совершенствовать летно-технические характеристики БПЛА. «Основное внимание уделяется унификации со штатными боеприпасами», — сказала собеседник.

Згировская напомнила, что «Форпосты» успешно выполняют боевые задачи, в частности, по уничтожению тяжелой техники, живой силы и пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины. Представитель УЗГА добавила, что экспортный БПЛА «Форпост-РЭ» может использоваться как в разведке, так и для нанесения ударов.

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В феврале УЗГА в своем Telegram-канале сообщил, что российский разведывательно-ударный беспилотник средней дальности «Форпост-РЭ» впервые покажут в ходе международной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

В ноябре Згировская рассказала, что эффективность «Форпоста-Р» выросла после модернизации.

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