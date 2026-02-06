Реклама

17:46, 6 февраля 2026Наука и техника

Российский «Форпост-РЭ» впервые покажут в Саудовской Аравии

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский разведывательно-ударный беспилотник средней дальности «Форпост-РЭ» впервые покажут в ходе международной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в своем Telegram-канале.

«Форпост-РЭ» способен выполнять задачи в различных климатических условиях. Отмечается, что дрон самолетного типа могут адаптировать под потребности иностранных заказчиков.

Базовый «Форпост-Р» совершил первый полет в 2019 году. Аппарат со взлетной массой 500 килограммов способен находиться в воздухе на протяжении 18 часов. Беспилотник с поршневым двигателем может поражать цели корректируемыми малогабаритными бомбами КАБ-20С.

В ноябре официальный представитель УЗГА Екатерина Згировская сообщила, что эффективность «Форпоста-Р» выросла после модернизации. Инженеры изменили конструкцию крыла и хвостового оперения. Улучшение аэродинамических характеристик позволило увеличить массу полезной нагрузки.

