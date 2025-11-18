Наука и техника
20:08, 18 ноября 2025Наука и техника

Модернизацию российского «Форпоста-Р» оценили

УЗГА: Эффективность БПЛА «Форпост-Р» после его модернизации выросла
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эффективность беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Форпост-Р» после его модернизации выросла. Такую оценку ТАСС в рамках выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ привела официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская.

«В ходе работ была изменена конструкция крыла и хвостового оперения. Специалисты перешли на цельнокомпозитный силовой кессон, отказавшись от металлического каркаса. Это позволило сократить количество соединений и крепежных элементов», — сказала собеседница.

Згировская добавила, что улучшение аэродинамических характеристик крыла позволило увеличить массу полезной нагрузки, которую переносит беспилотник.

Ранее РИА Новости со ссылкой на компанию ЦАРС сообщило, что российский беспилотник «Форпост-РЭ» и учебный самолет УТС-800 покажут в ходе 19-го Международного авиасалона Dubai Airshow, который пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.

В августе газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила, что Военно-морской флот страны развернул на Камчатке центр управления БПЛА, отвечающий за дроны «Иноходец» и «Форпост».

    Все новости