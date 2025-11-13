Российский «Форпост-РЭ» покажут в ОАЭ

ЦАРС: Российский беспилотник «Форпост-РЭ» покажут на авиасалоне в ОАЭ

Российский беспилотник «Форпост-РЭ» и учебный самолет УТС-800 покажут в ходе 19-го Международного авиасалона Dubai Airshow, который пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). Об этом со ссылкой на компанию ЦАРС сообщает РИА Новости.

В компании уточнили, что комплекс с беспилотником средней дальности «Форпост-РЭ» «может выполнять разведывательно-ударные задачи, в том числе вести круглосуточную воздушную разведку за наземными или надводными объектами и наносить удары по ним». Вооружение дрона включает ракеты и бомбы массой до 40 килограммов.

Согласно ЦАРС, УТС-800 позволяет обучать технике пилотирования летчиков в рамках первоначальной подготовки.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что Россия стремится произвести фурор с демонстрацией истребителя пятого поколения Су-57 в ходе 19-го авиасалона Dubai Airshow.

В сентябре директор ОКБ Микояна Алексей Матвеев сообщил, что Россия заменит чешские учебно-тренировочные самолеты российскими аналогами. По его словам, на место устаревших машин придут МиГ-УТС для первого этапа обучения, Як-130 — для второго и УТС-800 — для следующих.