В России заменят чешские «летающие парты»

ОКБ Микояна: Россия заменит чешские учебные самолеты российскими аналогами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Россия заменит чешские учебно-тренировочные самолеты (УТС) российскими аналогами. Об этом сообщил директор ОКБ Микояна Алексей Матвеев, передает РИА Новости.

«Сейчас эта ниша разрабатывается настолько активно, что через несколько лет машины чешского производства будут точно заменены», — сказал спикер на форуме студентов-целевиков Объединенной авиастроительной корпорации в Московском авиационном институте.

Отмечается, что в России для обучения пилотов используют «летающую парту» L-39 Albatros. Этот УТС совершил первый полет в 1968 году.

По словам Матвеева, на место устаревших машин придут МиГ-УТС для первого этапа обучения, Як-130 — для второго и УТС-800 — для следующих.

В феврале официальный представитель Уральского завода гражданской авиации сообщил, что первые два серийных УТС-800 начали проходить испытания. Самолет с турбовинтовым двигателем развивает скорость до 460 километров в час.

