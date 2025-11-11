Наука и техника
11:03, 11 ноября 2025Наука и техника

В США рассказали о фуроре Су-57

TWZ: Россия стремится произвести фурор с истребителем Су-57 в ОАЭ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Россия стремится произвести фурор с демонстрацией истребителя пятого поколения Су-57 (Felon) в ходе 19-го международного авиасалона Dubai Airshow, который пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). Об этом рассказывает обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Автор прокомментировал видео Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) российского боевого самолета с открытым внутренним отсеком вооружения, в котором находилась пара ракет.

«Тем не менее, ОАК явно стремится произвести фурор своим самолетом Felon на Дубайском авиасалоне, где, похоже, запланированный полет Су-57 продемонстрирует высокую маневренность в сочетании с мощным ракетным вооружением — распространенная тактика продаж многоцелевых истребителей», — пишет обозреватель.

Автор отмечает, что одним из покупателей Су-57 стал Алжир, а кампания по привлечению выгодных экспортных продаж набирает обороты.

Ранее госкорпорация «Ростех» заметила, что российский Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, доказавшим эффективность в интенсивных боевых действиях.

Также в ноябре обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин обратила внимание на то, что в ролике ОАК «забила до отказа» внутренний отсек вооружений истребителя Су-57.

Тогда же западное издание Military Watch Magazine заметило, что я Су-57 получили две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, предоставляющие уникальные преимущества для подавления противовоздушной обороны противника.

