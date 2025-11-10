Наука и техника
В США рассказали о «забитом до отказа» ракетами Су-57

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Россия «забила до отказа» внутренний отсек вооружений истребителя пятого поколения Су-57, рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Майя Карлин.

Автор обратила внимание на недавние снимки российского боевого самолета с открытым внутренним отсеком вооружений. Со ссылкой на аналитиков обозреватель пишет, что дополнительные отсеки в общей сложности могут содержать до шести ракет типа «воздух-воздух» или «воздух-земля», что существенно повышает летальность Су-57.

«Способность Су-57 нести такое количество вооружения повышает убойную силу этой платформы», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что хранение ракет во внутренних отсеках позволяет сохранить малозаметность Су-57.

Ранее западное издание Military Watch Magazine написало, что российские истребители пятого поколения Су-57 получили две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, предоставляющие уникальные преимущества для подавления противовоздушной обороны противника.

