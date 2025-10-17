Наука и техника
16:34, 17 октября 2025

Ключевую особенность Су-57 показали на фото

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Внутренние отсеки для вооружения истребителя Су-57, которые являются одной из ключевых особенностей самолетов пятого поколения, показали на фото. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На фото видна корма самолета, стоящего на взлетно-посадочной полосе. Задний отсек для вооружения, который позволяет нести две ракеты, открыт. Перед ним находится еще один подобный отсек с двумя точками подвески вооружения. Помимо этого, в боковых отсеках Су-57 можно крепить ракеты класса «воздух-воздух».

Размещение вооружения внутри фюзеляжа позволяет сохранять низкую заметность самолета для радаров.

Ранее в октябре издание Defence24 допустило, что Воздушно-космические силы России пока не получали новые истребители Су-30 и Су-57 в этом году из-за временного перенаправления производственных линий на экспорт.

В сентябре журнал MWM писал, что Индия планирует купить у России 140 Су-57 для комплектования двух эскадрилий.

