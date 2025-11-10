Наука и техника
«Ростех» рассказал о доказавшем эффективность Су-57

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, доказавшим эффективность в интенсивных боевых действиях. Уникальность самолета объяснила госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что экспортный Су-57Э дебютирует на Ближнем Востоке в рамках международной выставки Dubai Airshow 2025. Самолет примет участие в летной программе.

«Су-57Э покажет фигуры высшего пилотажа. Самолет — единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший свою эффективность в масштабных боевых действиях», — рассказала госкорпорация.

В сообщении подчеркнули, что российский самолет способен применять широкую номенклатуру высокоточных средств поражения. Кроме того, Су-57 отличается малой заметностью для локаторов противника.

Ранее западное издание Military Watch Magazine писало, что Су-57 получили уникальные преимущества для подавления противовоздушной обороны противника. Истребители способны нести по две противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ во внутренних отсеках.

