13:02, 7 августа 2025Наука и техника

ВМФ России развернул на Камчатке центр управления БПЛА

ВМФ России развернул на Камчатке центр управления беспилотниками
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России развернул на Камчатке центр управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщает газета «Известия».

Центр управления БПЛА, по словам собеседников издания, будет отвечать за дроны «Иноходец» и «Форпост», которые будут осуществлять мониторинг базы атомных подлодок и арктических районов.

«В новый центр управления будет стекаться вся информация, поступающая с беспилотных аппаратов», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В июне издание со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило, что ВМФ России начал осваивать БПЛА дальнего радиуса действия «Форпост-Р».

В мае газета рассказала, что в составе ВМФ России создают полки беспилотных систем.

