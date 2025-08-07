ВМФ России развернул на Камчатке центр управления БПЛА

«Известия»: ВМФ России развернул на Камчатке центр управления беспилотниками

Военно-морской флот (ВМФ) России развернул на Камчатке центр управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщает газета «Известия».

Центр управления БПЛА, по словам собеседников издания, будет отвечать за дроны «Иноходец» и «Форпост», которые будут осуществлять мониторинг базы атомных подлодок и арктических районов.

«В новый центр управления будет стекаться вся информация, поступающая с беспилотных аппаратов», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В июне издание со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило, что ВМФ России начал осваивать БПЛА дальнего радиуса действия «Форпост-Р».

В мае газета рассказала, что в составе ВМФ России создают полки беспилотных систем.