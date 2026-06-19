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09:01, 19 июня 2026Россия

Российский военный врач рассказал о накрывшем его собой бойце СВО

Боец СВО накрыл собой военного врача и спас его от дрона ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский боец специальной военной операции (СВО) накрыл собой военного врача и спас его от дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует портал «Мое! Online».

По словам медика, когда военнослужащие перебегали между позициями, их засек дрон-разведчик противника и начал атаку.

«В какой-то момент сил почти не осталось. Тогда мой товарищ из Белгородской области буквально затолкал меня в укрытие и в момент взрыва накрыл собой. Он спас мне жизнь», — вспомнил собеседник издания, добавив, что сам тогда получил осколочное ранение. Спасший его боец также выжил.

Ранее сообщалось, как оператор беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Суета в одиночку спас из-под обстрела двух командиров в зоне проведения СВО. У одного из военнослужащих была пробита рука.

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