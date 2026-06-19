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Силовые структуры
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10:17, 19 июня 2026Силовые структуры

Российскому историку дали реальный срок за реабилитацию нацизма

Историк Тамара Эйдельман получила 8 лет за реабилитацию нацизма и фейки об армии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Tamara Eidelman / YouTube (автор канала Тамара Эйдельман признана Минюстом иностранным агентом)

Мосгорсуд вынес заочный приговор в отношении российского историка Тамары Эйдельман (признана в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Эйдельман признали виновной в реабилитации нацизма и распространении фейков про Российскую армию. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима и лишили почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Ранее прокурор затребовал для историка точно такой же срок.

Уголовное дело против Эйдельман возбудили после проверки столичной прокуратуры. По версии следствия, в мае 2024 года она негативно высказывалась в видео на публичном канале о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и ветеранах Великой Отечественной войны.

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