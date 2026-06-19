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15:27, 19 июня 2026Культура

Шаляпин ответил на заявление Семенович о минимальном заработке мужчин

Шаляпин поддержал Семенович на фоне заявлений певицы о минимальном заработке мужчин
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин поддержал экс-солистку группы «Блестящие» Анну Семенович, которая заявила о минимально допустимом заработке мужчин. Его слова приводит «Абзац».

Артист напомнил, что сама Анна много зарабатывает, поэтому ей нужен равный партнер с определенным доходом. В то же время Прохор призвал не распространять критерии Семенович на всех людей. Певец подчеркнул, что представители многих уважаемых профессий не получают 500 тысяч рублей ежемесячно.

«Я думаю, что немножко некорректно такую информацию давать для всех. Все очень индивидуально», — заключил Шаляпин.

Ранее актриса Ирина Безрукова поспорила с заявлением Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что «мужчина женщине ничего не должен».

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