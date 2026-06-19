Скандальная ведущая будет судить популярный проект о модельерах

Скандальная телеведущая Тайра Бэнкс будет судить проект о модельерах «Подиум»

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс будет судить популярный проект о модельерах «Подиум». Трейлер нового сезона появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стримингового сервиса Hulu.

В ролике Бэнкс, известная своей скандальной репутацией из-за критики моделей, появилась в компании супермодели Хайди Клум, стилиста Лоу Роуча и журналистки Нины Гарсиа, а также победителя четвертого сезона проекта, дизайнера Кристиана Сириано. Для нового сезона «Подиума» продюсеры отобрали 22 участника, которые поборются за звание самого профессионального модельера.

Известно, что бывшая ведущая шоу America's Next Top Model ранее выступала в качестве приглашенного судьи в 21-м сезоне проекта «Подиум».

Пользователи сети возмутились судейством Бэнкс в комментариях под постом. «Тайра точно не для меня», «Тайра? Ох», «Так ждала этот сезон, а потом объявили Тайру», — высказались они.

В декабре 2025 года Бэнкс захотела вернуть популярный тренд 90-х. Манекенщица встретилась с журналистами на мировой премьере Cirque Du Soleil LUDÕ в Нуэво-Вальярте, Мексика.