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14:09, 19 июня 2026Ценности

Скандальная ведущая будет судить популярный проект о модельерах

Скандальная телеведущая Тайра Бэнкс будет судить проект о модельерах «Подиум»
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeff Schear / Getty Images for Spotify

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс будет судить популярный проект о модельерах «Подиум». Трейлер нового сезона появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стримингового сервиса Hulu.

В ролике Бэнкс, известная своей скандальной репутацией из-за критики моделей, появилась в компании супермодели Хайди Клум, стилиста Лоу Роуча и журналистки Нины Гарсиа, а также победителя четвертого сезона проекта, дизайнера Кристиана Сириано. Для нового сезона «Подиума» продюсеры отобрали 22 участника, которые поборются за звание самого профессионального модельера.

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Известно, что бывшая ведущая шоу America's Next Top Model ранее выступала в качестве приглашенного судьи в 21-м сезоне проекта «Подиум».

Пользователи сети возмутились судейством Бэнкс в комментариях под постом. «Тайра точно не для меня», «Тайра? Ох», «Так ждала этот сезон, а потом объявили Тайру», — высказались они.

В декабре 2025 года Бэнкс захотела вернуть популярный тренд 90-х. Манекенщица встретилась с журналистами на мировой премьере Cirque Du Soleil LUDÕ в Нуэво-Вальярте, Мексика.

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